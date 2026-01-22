Laster umgekippt: Tonnenweise Birnen blockieren Autobahn – langer Stau

Ein umgestürzter Lkw sorgt für Tonnen von Birnen auf der Autobahn – und für zehn Kilometer Stau in NIedersachsen. Was das für Pendler jetzt bedeutet.

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 2 bei Garbsen müssen Autofahrer in Richtung Berlin weiter deutlich mehr Zeit einplanen. Zwischen Garbsen und Hannover-Herrenhausen ist derzeit nur einer der drei Fahrstreifen frei, wie die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) mitteilte. Die Aufräumarbeiten dauerten demnach am Donnerstagnachmittag weiterhin an.

Autobahn 2: Laster kippt um – langer Stau

Der Lastwagen war nach Angaben der VMZ kurz nach Mitternacht verunglückt und umgestürzt. Dabei verteilte sich die komplette Ladung – „tonnenweise Birnen“ – über die Fahrbahn. Ein Kran habe den Lkw erst am Morgen wieder aufrichten können. Die gesamte Ladung müsse von der Autobahn eingesammelt werden.

Am Nachmittag staute sich der Verkehr auf rund zehn Kilometern, Autofahrer müssen mit etwa einer Stunde Zeitverlust rechnen. Wie lange die Aufräumarbeiten noch dauern, war zunächst unklar. (mp/dpa)