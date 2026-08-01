Im Norden

Tödlicher Unfall: Motorradfahrer überholt und kollidiert mit Gegenverkehr

Tobias Johanning Tobias Johanning
Polizist mit gelber Einsatzweste vor abgesperrter Unfallstelle auf einer Landstraße mit Einsatzfahrzeugen und Trümmern.
Einsatzkräfte am Ort des tödlichen Motorrad-Unfalls bei Sprötze im Landkreis Harburg.

Ein junger Biker überholt eine Motorradfahrerin und gerät auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm ein Auto entgegen.

Tödlicher Unfall am Samstagabend: Zwischen Sprötze und Holm-Seppensen im Landkreis Harburg ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 72. Ein 22-jähriger Motorradfahrer war in Richtung Sprötze unterwegs und überholte in einer Kurve eine andere Motorradfahrerin.

Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo ihm eine Dacia-Fahrerin entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch den Aufprall riss ein Vorderrad des Autos ab. Die Fahrerin verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Wagen, der unkontrolliert über die Straße schleuderte und im Seitengraben zum Stehen kam. Der Motorradfahrer stürzte mit hoher Geschwindigkeit.

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Einsatzkräfte zweier Rettungswagen sowie ein Notarzt kämpften gemeinsam mit der Polizei am Einsatzort um das Leben des jungen Mannes. Die Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Er starb noch an der Unfallstelle.

Dacia-Fahrerin erleidet Schock

Die Dacia-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vom Kriseninterventionsteam betreut. Die zweite Motorradfahrerin, die nicht mit dem Verunglückten unterwegs war, beobachtete das Geschehen ebenso wie weitere Zeugen. Auch sie blieb unverletzt.

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Die Polizei führte eine umfangreiche Spurensicherung durch und setzte zur Unfallaufnahme eine Drohne ein. Die Staatsanwaltschaft beauftragte zusätzlich einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs.

Die Lohberger Straße zwischen Sprötze und Holm-Seppensen blieb für mehrere Stunden gesperrt. An der Unglücksstelle gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h.

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