Tödlicher Unfall: Kind auf Fahrrad wird von Bus erfasst

Ein Kind gerät in Westerstede mit seinem Rad auf die Straße und wird von einem Bus erfasst. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver kann der Fahrer den tödlichen Unfall nicht verhindern.

Ein elf Jahre altes Kind ist in Westerstede (Landkreis Ammerland) auf seinem Rad von einem Bus erfasst worden und infolgedessen gestorben. Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr am Nachmittag ein Bus im Ortsteil Ocholt in Richtung Westerstede, als das Kind auf seinem Fahrrad auf die Straße fuhr.

Der Busfahrer habe noch versucht, mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver den Unfall zu verhindern. Das Kind wurde dennoch erfasst und erlitt tödliche Verletzungen, hieß es. Der Bus kollidierte mit einem Baum.

Zu der Unfallstelle kamen neben Rettungskräften und der Polizei auch Notfallseelsorger. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa)