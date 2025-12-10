mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Einsatzfahrzeug der Polizei sperrt den Südschnellweg. Eine Fußgängerin ist hier in Hannover beim Überqueren von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei sperrt den Südschnellweg. Eine Fußgängerin ist hier in Hannover beim Überqueren von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Foto: picture alliance/dpa/Moritz Frankenberg

  • Hannover

Fußgängerin von mehreren Autos überfahren – 87-Jährige stirbt noch am Unfallort

Eine 87-Jährige wird beim Überqueren einer Schnellstraße angefahren und danach von mehreren Autos überrollt. Sie stirbt noch an der Unfallstelle.

Eine 87 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstagabend beim Überqueren einer Straße in Hannover von einem Auto erfasst worden und infolge des Unfalls ums Leben gekommen.

Kurz danach sei die auf der Straße liegende Frau noch von drei weiteren Autos überfahren worden, teilte die Polizei mit. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test