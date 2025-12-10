Fußgängerin von mehreren Autos überfahren – 87-Jährige stirbt noch am Unfallort

Eine 87-Jährige wird beim Überqueren einer Schnellstraße angefahren und danach von mehreren Autos überrollt. Sie stirbt noch an der Unfallstelle.

Eine 87 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstagabend beim Überqueren einer Straße in Hannover von einem Auto erfasst worden und infolge des Unfalls ums Leben gekommen.

Kurz danach sei die auf der Straße liegende Frau noch von drei weiteren Autos überfahren worden, teilte die Polizei mit. (dpa)