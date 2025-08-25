mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein 75 Jahre alter Radfahrer ist in Wagenfeld mit einem Wohnmobil zusammengestoßen und tödlich verletzt worden.

Ein 75 Jahre alter Radfahrer ist in Wagenfeld mit einem Wohnmobil zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Foto: Martin Fuchs/Freiwillige Feuerwehren der Gemeinde Wagenfeld/dpa

  • Wagenfeld

Tödlicher Unfall im Norden: Wohnmobilfahrerin erfasst Radfahrer

Tragischer Unfall im Kreis Diepholz (Niedersachsen): Ein 75 Jahre alter Radfahrer ist mit einem Wohnmobil zusammengestoßen und tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann eine Straße in Wagenfeld überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Fahrerin des Wohnmobils konnte demnach trotz einer Bremsung den Zusammenstoß nicht verhindern.

Das könnte Sie auch interessieren: Bremse kaputt! Karambolage auf Ostsee-Insel – junge Frau verletzt

Der herbeigerufene Notarzt konnte dem Radfahrer nicht mehr helfen, der 75-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Wohnmobils erlitt einen Schock, blieb darüber hinaus aber unverletzt. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test