Eine Seniorin geriet im Kreis Nienburg/Weser mit ihrem Auto von ihrer Fahrbahn ab. Dann kam es zur Kollision mit einem anderen Wagen – mit tragischen Folgen.

Eine 75-Jährige war mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten. picture alliance/dpa | weserpictures

Eine 75 Jahre alte Frau ist nach einer Kollision ihres Autos auf der Gegenfahrbahn in Rehburg-Loccum gestorben.

Sie sei am Vormittag in den Gegenverkehr geraten, dort sei ihr Wagen mit dem Fahrzeug einer 26-Jährigen zusammengeprallt, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus – dort starb die 75-Jährige später.

Möglich sei, dass es aufgrund gesundheitlicher Probleme der 75-Jährigen zu dem Unfall gekommen sei, hieß es weiter. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, wurde aber nicht eingesetzt. Die Straße zwischen Rehburg und Loccum im Landkreis Nienburg (Weser) war für drei Stunden gesperrt. (dpa/mp)