Tödlicher Unfall im Norden: Motorradfahrer fliegt aus Kurve

Ein 37-Jähriger ist in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) am Freitagabend mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen. Der Mann verunglückte dabei tödlich.

Der Unfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 19.30 Uhr auf der Kalbsiekstraße in Fahrtrichtung Linnerheide. Im Ausgang einer Linkskurve kam der 37-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er zunächst gegen einen Pfosten, dann gegen einen Baum und vermutlich noch gegen eine Betonröhre in einem Straßengraben.

Anwohner alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Neben einem Rettungswagen, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber waren auch Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr vor Ort.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. (dpa/mp)