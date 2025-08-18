Schrecklicher Unfall: 21-Jähriger prallt gegen Baum – tot

Tragischer Unfall im Landkreis Lüneburg: Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend auf der Kreisstraße 20 ums Leben gekommen.

Der 21-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit seinem Ford Focus zwischen Wetzen und Oerzen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte frontal mit einem Baum.

Für den jungen Mann aus dem Landkreis Lüneburg kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Beamten leiteten noch vor Ort weitere Maßnahmen ein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (mp)