Trümmerfeld im Norden: Alfa Romeo bei Unfall zerstört – Fahrer tot

Schrecklicher Unfall im Landkreis Lüneburg: Am Samstagmogen verlor der Fahrer eines Alfa Romeo auf einer Bundesstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Jede Hilfe kam für ihn zu spät.

Laut Polizei ereignete sich das Unglück gegen 8.20 Uhr auf der Bundesstraße 209. Ein 54-jähriger Mann war mit seinem Alfa Romeo Giulietta in Richtung Rehrhof unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Fahrer verstarb an Unglücksstelle

Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Feuerwehrleute befreiten den leblosen Fahrer mit der Rettungsschere aus dem völlig zerstörten Auto. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur

Unfallursache dauern an.