In der Nacht kollidieren zwei Autos. Obwohl Ersthelfer vorbildlich handeln, stirbt eine Frau.

Bei einer Kollision zweier PKW ist eine 61-jährige Frau am Freitagabend in Brackel im Landkreis Harburg ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr im Kreuzungsbereich der Landesstraße 215 an der Abfahrt/Auffahrt der A7.

Die 61-Jährige kam demnach von der Autobahnausfahrt und wollte nach links in Richtung Brackel abbiegen. Dabei kollidierte ihr Volkswagen Cabrio mit dem Mercedes eines 20-Jährigen, der von links kam. Beide Fahrzeuge schleuderten nach dem Zusammenstoß über die Straße, es entstand ein großes Trümmerfeld.

Tödlicher Unfall: Feuerwehr lobt Ersthelfer

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Die 61-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach Angaben der Feuerwehr befreiten Ersthelfer die Frau aus ihrem Wagen und kümmerten sich vorbildlich um sie. Trotz Reanimation verstarb sie noch an der Unfallstelle.

Im Mercedes befanden sich mehrere junge Erwachsene. Eine 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die drei weiteren Insassen wurden leicht verletzt.

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Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt, der die Ermittlungen unterstützt. Der genaue Unfallhergang ist weiterhin unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Vorfahrtverstoßes. Die Landesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.