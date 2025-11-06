Tödlicher Unfall auf Autobahn im Norden – Vollsperrung

Ein Lastwagenfahrer fährt an einem Stauende auf einen Sattelzug auf. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Der Verkehr in Richtung Hamburg kommt ins Stocken.

Auf der Autobahn 1 bei Bremen ist ein Lastwagenfahrer tödlich verunglückt. Der 46 Jahre alte Mann aus Polen fuhr laut Polizei am Ende eines Staus zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in Richtung Hamburg auf einen Sattelzug auf. Der 45 Jahre alte litauische Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Er hatte sogenannte Big Packs mit Gefahrgut geladen, die aber trotz des massiven Aufpralls unbeschädigt blieben.

Großeinsatz auf der A1 – Verkehrsbeeinträchtigungen bis in den Abend

Rund 30 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren arbeiteten an der Bergung des verunglückten 46-Jährigen aus dem stark beschädigten Fahrzeug. Ein Notarzt habe aber nur noch den Tod festgestellt, hieß es.

Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war am Nachmittag während der Bergungsarbeiten voll gesperrt; der Verkehr wurde im Dreieck Stuhr von der Autobahn geleitet. Bis in den Abend hinein ist laut Polizei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. (dpa/mp)