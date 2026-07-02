Bei Arbeiten auf dem Dach eines landwirtschaftlichen Betriebs in Ostfriesland kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Rettungskräfte können einem 52-Jährigen nicht mehr helfen.

Am Mittwochvormittag kam es zu einem tödlichen Unfall in Ostfriesland. Der Rettungsdienst konnte den 52-Jährigen nicht mehr retten. (Symbolbild) Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Bei einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im ostfriesischen Wiesmoor (Landkreis Aurich) ist ein 52 Jahre alter Mann durch ein Hallendach mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde so schwer verletzt, dass er wenig später in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen starb, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge arbeitete der Mann einer Firma am Mittwochmorgen auf dem Hallendach, als es zu dem Unfall um etwa 8.40 Uhr kam.

Tödlicher Arbeitsunfall in Wiesmoor

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Er stürzte durch eine Lichtplatte im Dach etwa acht Meter in die Tiefe. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb der 52-Jährige dann aber später.

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Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Betriebsunfall kam. Auch das Gewerbeaufsichtsamt sei informiert worden, hieß es. (dpa/js)