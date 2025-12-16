Tödlicher Leichtsinn: Jugendlicher stirbt nach Fahrt auf Motorhaube

Der schwere Unfall aus jugendlichem Leichtsinn hat ein tödliches Ende genommen: In Niedersachsen ist der 16-Jährige, der am Samstag nach einem Sturz von der Motorhaube eines fahrenden Autos schwere Verletzungen erlitten hatte, gestorben.

Nach Polizeiangaben handelte es sich um Leichtsinn unter Freunden. Der Wagen wurde von einem 18-jährigen Bekannten des Verstorbenen gesteuert. Gegen den Fahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, gaben die Beamten in Soltau am Dienstag bekannt.

16-Jähriger fährt auf Motorhaube mit – tödlich verletzt

Ort des Geschehens war Soltau. Der 16-Jährige forderte seinen Kumpel nach Polizeiangaben auf, ihn bäuchlings auf der Motorhaube zu transportieren.

Nach kurzer Fahrt bremste dieser abrupt ab, woraufhin der Jüngere abrutschte und mit dem Kopf auf die Straße schlug. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo er am Montag starb. (dpa/mp)