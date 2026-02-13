Tödlicher Autounfall: Im Kofferraum macht die Polizei eine überraschende Entdeckung

Der Fahrer erlitt auf der Autobahn einen medizinischen Notfall. Ein Tresor wirft nun die Frage auf: War er zuvor in einen Diebstahl verwickelt?

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall hat die Polizei einen mutmaßlich gestohlenen Tresor im Auto des Opfers gefunden. Ein 39-Jähriger war in der Nacht auf Donnerstag auf der Autobahn 7 bei Kalefeld nördlich von Northeim wegen eines medizinischen Notfalls mit dem Wagen gegen die Leitplanken gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde demnach noch vor Ort reanimiert, starb jedoch später in einem Krankenhaus.

Beamte entdeckten bei der Durchsuchung des Unfallwagens einen Tresor sowie Werkzeuge, um den Safe aufzubrechen. Weiterhin stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Später ermittelte die Polizei einen aufgebrochenen Container in Northeim – aus dem der Tresor sowie Bargeld entwendet worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Unfallopfer alleine gehandelt. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/mp)