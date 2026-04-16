Tod auf der A1: Mann nach Unfall von drei Lkw erfasst

Auf der A1 bei Harpstedt ist in der Nacht zu Donnerstag ein 35 Jahre alter Mann aus Bremen bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Autobahnpolizei sucht nun nach Zeugen – vor allem nach einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 0 Uhr mit einem VW auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs. In einer eingerichteten Baustelle zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener, in der der Verkehr über den Haupt- und Seitenstreifen geführt wurde, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Grünstreifen stehen.

Mann auf A1-Baustelle von drei Lkw erfasst – tot

Sein Wagen stand unmittelbar neben dem Seitenstreifen, der wegen der Baustelle befahren werden musste. Vermutlich beim Aussteigen wurde der 35-Jährige vom Fahrer eines nachfolgenden Lkw oder Sattelzuges erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

Dort kam es zu weiteren Zusammenstößen mit zwei weiteren Lastwagen. Diese wurden von einem 51-Jährigen aus Tschechien und einem 47-Jährigen aus Wolfenbüttel gefahren. Der Bremer erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Ersthelfer und Rettungskräfte versuchten, den Verletzten zu retten

Ersthelfer und später auch die eingesetzten Rettungskräfte versuchten noch, den Mann zu retten. Die Hilfe kam jedoch zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die beiden beteiligten Lkw-Fahrer und auch die Ersthelfer mussten nach dem Unfall von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

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Nach dem Unfall wurde die Richtungsfahrbahn Hamburg voll gesperrt. Mittlerweile fließt der Verkehr wieder. Wer Angaben zu dem bislang unbekannten Fahrer des Lkw oder Sattelzuges machen kann, soll sich unter der Telefonnummer (04435) 9316-115 bei der Autobahnpolizei Ahlhorn melden. (mp)