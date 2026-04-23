Tier-Drama im Norden: Wolf angefahren und schwer verletzt – Jäger muss ihn erlösen

Tragischer Wildunfall im Landkreis Cuxhaven: Ein Wolf ist nahe Geestland bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Er musste getötet werden.

Eine Amtstierärztin ordnete an, das Tier aufgrund seiner schweren Verletzungen von einem Jäger erlegen zu lassen, wie die Polizei bekannt gab. Der 39-jährige Fahrer blieb demnach unverletzt.

Wolf kreuzt Fahrbahn – und wird angefahren

In der Nacht zu Donnerstag kreuzte das Tier den Angaben zufolge die Fahrbahn zwischen Neuenwalde und Debstedt. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste es, wie es weiter hieß.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Wolf in die Freiheit entlassen – aber nur „auf Bewährung“!

Der verletzte Wolf habe sich auf einen Grünstreifen zwischen Leitplanke und Wildschutzzaun geschleppt. Ein Jagdberechtigter habe das Tier daraufhin erlegt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 10.000 Euro. (dpa/mp)