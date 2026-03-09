Teurer Porsche zum Lackieren abgegeben – dann war der Flitzer weg

Unbekannte haben sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Lackierbetrieb in Stade (Landkreis Stade) verschafft. Dabei entwendeten sie einen teuren Porsche vom Gelände. Nun sucht die Polizei mit einem Foto des Flitzers nach den Tätern und dem Auto.

Offenbar war es nur ein kleiner Kratzer an dem rund 130.000 Euro teuren Porsche, der den Besitzer dazu veranlasst hatte, den Wagen in einer Lackiererei an der Straße Im Sande abzugeben. Doch das Fahrzeug weckte offenbar die Begierde von Dieben.

Polizei sucht Hinweise auf Verbleib des Porsche

Laut Polizei verschafften sich die Diebe zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 1.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gelände und stahlen den teuren Porsche 911 Turbo. Ob zuvor der Zündschlüssel entwendet wurde oder der Flitzer auf andere Weise weggeschafft wurde, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Autodiebe oder den Verbleib des Porsche geben können. Tel. (04161) 647 115.