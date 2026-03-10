130.000 Euro-Porsche aus Lackier-Betrieb geklaut – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Lackierbetrieb in Harsefeld (Landkreis Stade) verschafft. Dabei entwendeten sie einen teuren Porsche vom Gelände. Das Fahrzeug wurde später in Hamburg aufgefunden.

Das rund 130.000 Euro teure Fahrzeug war auf dem Gelände einer Lackiererei an der Straße Im Sande geparkt worden – und weckte offenbar die Begierde der Diebe.

Polizei sucht Zeugen: Porsche 911 Turbo gestohlen

Laut Polizei verschafften sich sie zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 1.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gelände und stahlen den teuren Porsche 911 Turbo. Ob zuvor der Zündschlüssel entwendet wurde oder der Flitzer auf andere Weise weggeschafft wurde, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei suchte Zeugen, die Hinweise auf die Autodiebe oder den Verbleib des Porsche geben können. Nun tauchte der teure Sportwagen in Neugraben-Fischbek wieder auf. Dort wurde er an der Straße Ginsterheide sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben dazu machen können, wie der Wagen dorthin gekommen ist oder wer ihn dort abgestellt hat. Tel. (04141) 102215.

Transparenzhinweis: In einer früheren Version dieses Textes haben wir geschrieben, dass der Porsche-Besitzer den Wagen in der Lackiererei abgegeben hatte. Tatsächlich handelte es sich aber nicht um ein Kundenfahrzeug. Wir haben die Angaben korrigiert.