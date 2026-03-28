Teure Sportboote in Flammen – Polizei geht von Brandstiftung aus

In einem Jachthafen im Landkreis Diepholz ist es in der Nacht zu Samstag zu einem verheerenden Brand gekommen. Dort standen Sportboote in Flammen, der Schaden ist hoch. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Laut Polizei wurde gegen 4.30 Uhr ein Brand auf dem Gelände der „Marina Wieltsee“ in Weyhe gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen zwei teure Sportboote in Flammen. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass die Boote an verschiedenen Stellen am Steg im Wasser lagen. Ein weiteres Boot wurde durch die Hitze beschädigt.

Brandstiftung in Jachthafen: Polizei sucht Zeugen

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Ersten Schätzungen zufolge soll der entstandene Schaden bei mindestens 180.000 Euro liegen. Laut Polizei gehen die Beamten von Brandstiftung aus und suchen Zeugen. Wer gegen 4 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Jachthafens gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon (05441) 971-0 zu melden.