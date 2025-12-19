Tempo 160 statt 80: Transporter-Fahrer auf Koks rast über A7

Er war doppelt so schnell wie erlaubt und hatte Kokain im Blut: Ein Transporterfahrer ist am Donnerstag von der Autobahnpolizei auf der A39 gestoppt worden. Zuvor war er auf der A7 unterwegs.

Ein Augenzeuge habe am Nachmittag das deutlich zu schnelle Gespann mit Anhänger auf der A7 Richtung Hannover gemeldet, teilte die Polizei mit. Kurz darauf machten die Beamten den Transporter auf der A39 nahe Holle (Landkreis Hildesheim) ausfindig und hielten ihn an.

A7: Autofahrer war doppelt so schnell wie erlaubt

Der 32-jährige Fahrer war mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, obwohl wegen des Anhängers nur Tempo 80 erlaubt gewesen wäre.

Das könnte Sie auch interessieren: Räuber attackieren Fußgänger: Opfer schwer verletzt

Bei der anschließenden Kontrolle testete die Polizei den Mann positiv auf Kokain. Er durfte nicht weiterfahren und sieht jetzt mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. (dpa/mp)