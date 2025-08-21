Telekran-Fahrer will Frontalcrash vermeiden – das hat schwere Folgen

Der Versuch, einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, endete am Donnerstagmorgen in Harsefeld (Kreis Stade) dramatisch: Ein Fahrer eines Telekrans wich einem Lkw aus und landete dabei im Straßengraben.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 6.30 Uhr auf der Kreisstraße 53. Ein tonnenschwerer Telekran war unterwegs, als plötzlich ein Lkw aus dem Gegenverkehr auftauchte und nahezu mittig auf der Fahrbahn fuhr. Daraufhin versuchte der Telekran-Fahrer auszuweichen.

Bergung erfordert Einsatz von zwei Spezialkränen

Die Folgen waren gravierend: Das tonnenschwere Fahrzeug geriet auf den Grünstreifen und sank im Morast ein. Der Lkw setzte seine Fahrt fort. Der Fahrer des Telekrans blieb unverletzt. Die Bergung des Spezialfahrzeugs erwies sich als schwierig, weshalb zwei weitere Spezialkräne angefordert werden mussten. Die Kreisstraße blieb für längere Zeit gesperrt.