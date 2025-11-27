mopo plus logo
Lkw Feuer Autobahn

Ein brennender Lkw auf der A7 (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Polizei Göttingen

  • Göttingen

Teilsperrung der A7: Lkw mit säurehaltigen Produkten brennt

Ein mit säurehaltigen Produkten beladener Lastkraftwagen ist am Mittwochabend auf einem Seitenstreifen der Autobahn 7 bei Göttingen in Brand geraten.

Der Streckenabschnitt zwischen Lutterberg und dem Autobahndreieck Drammetal sei in Fahrtrichtung Hannover auf unbestimmte Zeit gesperrt, teilte die Polizei mit. Die Säurebehälter müssten demnach umgepumpt und abtransportiert werden. 

Der Lastkraftwagen sei nach ersten Erkenntnissen infolge eines technischen Defekts in Flammen geraten. Das Feuer wurde mittlerweile gelöscht. Der Fahrer blieb unverletzt. (dpa)

