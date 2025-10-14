Teenagerin verunglückt mit E-Scooter – schwer verletzt

E-Scooter-Unfall in Winsen (Luhe) bei Hamburg: Eine 17-Jährige ist am Montag auf der L215 im Ortsteil Pattensen schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Teenagerin gegen 22.20 Uhr mit ihrem Elektroroller von einem Feldweg kommend die Landesstraße in Richtung Bahlburg. Auf der vorfahrtberechtigten L215 kam von rechts ein Autofahrer (19).

Unfall in Winsen: Autofahrer erfasste die Jugendliche

Der junge Fahrer machte laut Polizei eine Vollbremsung und versuchte noch, nach rechts auszuweichen. Er erfasste die Jugendliche dennoch mit der linken Fahrzeugfront.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Spezialgerät: Wasserleiche in Hamburger See gefunden

Die 17-Jährige war zunächst nur bedingt ansprechbar. Der Autofahrer und weitere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Jugendliche. Sie erlitt Prellungen und eine Kopfverletzung. Sanitäter brachten sie ins Krankenhaus. Der 19-jährige Pkw-Fahrer blieb äußerlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. (tst)