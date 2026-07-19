Teenager wollen CSD-Parade nahe Hamburg stören – Polizei findet Messer bei ihnen

Bei der Kontrolle zweier Störer des Christopher Street Day haben Polizisten am Samstagnachmittag in Buchholz in der Nordheide im Landkreis Harburg zwei verbotene Messer sichergestellt.

Laut Polizeiangaben fielen ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger im Rahmen der Veranstaltung auf, da sie diese stören wollten. Gegenüber den Beamten verweigerten die beiden Jugendlichen ihre Personalien. Daraufhin durchsuchten die Polizisten sie und fanden die beiden verbotenen Messer, die anschließend beschlagnahmt wurden. Gegen die Jugendlichen wird nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

CSD in Buchholz: Verdächtige Jugendliche müssen mit auf die Wache

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Zusätzlich ahndeten die Beamten einen Handyverstoß, da einer der beiden während der Fahrt mit einem E-Scooter sein Smartphone genutzt hatte. Beide Jugendlichen mussten zur Wache mitgenommen werden und wurden von ihren Eltern abgeholt. Im Rahmen des CSD wurde außerdem ein Wahlplakat durch einen 18-Jährigen beschädigt.

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Insgesamt hatten am zweiten Buchholzer Christopher Street Day mehr als 300 Menschen teilgenommen und waren nach einer Auftaktkundgebung einmal durch die Innenstadt gezogen. Anschließend ging die Versammlung in eine Veranstaltung mit Informationsständen und Bühnenprogramm über, die gegen 18 Uhr endete. Die Organisatorin Charlotte Dörflein vom Verein Queer Nordheide hatte im Vorfeld von Anfeindungen und negativen Reaktionen berichtet, die Demonstration selbst verlief nach bisherigen Erkenntnissen friedlich.