Teenager missachtet mit E-Scooter rote Ampel – Seniorin schwer verletzt

Unfall in Buxtehude: Ein Teenager hat auf einem E-Scooter eine rote Ampel missachtet – und eine 82-Jährige dadurch schwer verletzt.





Am Montagnachmittag kam es an der Kreuzung Lange Straße/Hafenbrücke zu einem schweren Unfall. Eine 82-jährige Fußgängerin wurde dabei verletzt.

Ein 14-Jähriger war mit seinem E-Scooter unterwegs und überquerte nach eigenen Angaben bei roter Fußgängerampel die Straße. Auf dem Gehweg stieß er mit der Seniorin zusammen, die dort auf Grün wartete.

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Die Frau stürzte und erlitt eine schwere Beinverletzung. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

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Der Jugendliche gab an, während der Fahrt sein Smartphone benutzt zu haben und deshalb nicht rechtzeitig bremsen konnte. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.