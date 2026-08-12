Ein technischer Defekt - ausgerechnet an einer Baustelle: Wie ein Schwertransporter über Stunden die Autobahn Richtung Kassel lahmlegte.

Ein liegen gebliebener Schwertransporter hat stundenlang die Autobahn 7 bei Hildesheim blockiert.

Andere Fahrzeuge konnten den zweispurigen Baustellenbereich in Richtung Kassel nicht mehr passieren, es bildete sich ein langer Stau, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer brauchten Geduld: Erst nach mehr als drei Stunden konnten sie weiterfahren.

Der Transporter blieb den Angaben zufolge gegen Mitternacht wegen eines technischen Defekts liegen. Er war mit einem Bauteil für eine Windkraftanlage beladen, das die komplette Fahrbahn versperrte. Ein Abschleppunternehmen beförderte den 148 Tonnen schweren Transporter bis zur nächsten Rastanlage. (dpa)