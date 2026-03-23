Taxifahrer stellt Zechpreller nach 423-Euro-Fahrt

Ein Mann hat sich 180 Kilometer mit dem Taxi quer durch Nordhessen und Südniedersachsen chauffieren lassen. Am Ende der Fahrt flüchtete er, statt die Rechnung zu bezahlen. Der Taxifahrer reagierte schnell.

Nach einer Taxifahrt für 423 Euro hat ein Mann in Kassel versucht, die Zeche zu prellen. Der Fahrer fuhr den 48-Jährigen am Sonntagabend nach Angaben der Polizei auf einer knapp 180 Kilometer langen Tour quer durch Nordhessen und Südniedersachsen. Nach dem Start in Kassel habe der Mann sein Fahrtziel mehrfach geändert. Die Strecke führte demnach über Hann. Münden, Göttingen und Witzenhausen wieder zurück nach Kassel.

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Dort angekommen weigerte sich der 48-Jährige laut Mitteilung, die Fahrtkosten zu bezahlen, und sprang aus dem Taxi. Der Fahrer habe sofort die Verfolgung aufgenommen, den Mann gestellt und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, hieß es. Geld, um die ausschweifende Taxifahrt zu bezahlen, habe der Festgenommene nicht dabeigehabt. Gegen ihn wird nun wegen Betrugs ermittelt. (dpa)