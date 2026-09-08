Taxi erfasst Radfahrer – der stirbt noch am Unfallort

Ein 88-jähriger E-Bike-Fahrer wird unter dem Wagen eingeklemmt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Rettungskräfte am Unfallort in Verden. Hier wurde ein Radfahrer tödlich verletzt. JOTO

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagvormittag in Verden (Aller) ein E-Bike-Fahrer tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß gegen 11.30 Uhr auf der Kreuzung Piepenbrink/Große Straße in der Verdener Innenstadt. Ein als Taxi genutzter Kleintransporter erfasste den E-Bike-Fahrer, der unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der 88-jährige Mann starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Bereitschaftspolizisten, die nur wenige hundert Meter entfernt bei einem Gerichtsprozess im Einsatz waren, trafen schnell am Unfallort ein. Sie hielten Decken als Sichtschutz hoch.

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Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.