Tasche mit kiloweise Drogen bei Mäharbeiten gefunden: Polizei sucht Zeugen

Im November vergangenen Jahres fanden Mitarbeiter der Straßenmeisterei in Horneburg (Landkreis Stade) mehrere Taschen und Rucksäcke mit großen Mengen an Drogen. Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Hinweisen zur Herkunft der Betäubungsmittel.

Bei Mäharbeiten an der Aue in Horneburg fanden Mitarbeiter der Straßenmeisterei im November vergangenen Jahres mehrere Taschen und Rucksäcke mit großen Mengen an Betäubungsmitteln. Die Polizei stellte die Drogen daraufhin sicher und untersuchte den Fundort auf Spuren.

Drogenfund: Straßenverkaufswert von mehreren hunderttausend Euro

Im Detail handelt es sich um verschiedene Betäubungsmittel im zweistelligen Kilobereich. Der Straßenverkaufswert liegt bei mehreren hunderttausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den Vorrat eines Händlers handeln dürfte und führt deshalb Ermittlungen.

Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Hinweisen zur Herkunft der Betäubungsmittel. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Stade unter (04141) 102 215 zu melden. (lvf)