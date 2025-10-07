SUV rammt Trecker von der Straße – ein Schwerverletzter

Schwerer Unfall im Landkreis Stade: Bei einem versuchten Überholmanöver ist am Dienstag ein Skoda in einen Trecker gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Treckerfahrer in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 13 Uhr auf der Kreisstraße 49 zwischen Ruschwedel und Apensen: Ein 21-Jähriger aus Bliedersdorf war zu dem Zeitpunkt mit einem Trecker und Anhängern auf dem Weg zu einer Obstplantage. Hinter ihm fuhren ein Transporter und ein 59-Jähriger in einem Skoda-SUV.

Treckerfahrer schwer verletzt

Letzterem ging es aber offensichtlich nicht schnell genug und so setzte der Harsefelder zum Überholen an. Dabei habe er aber zu spät bemerkt, dass der Trecker zeitgleich links zur Plantage abgebogen sei, wie die Polizei mitteilte. Der 21-Jährige krachte ungebremst in den Traktor.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Der junge Treckerfahrer flog zudem in den Straßengraben und wurde dabei schwer verletzt. Er habe aber danach selbst aufstehen können, so die Polizei.

Anzeigen gegen Skoda-Fahrer

Alarmiert durch einen automatischen Notruf des SUV waren schnell zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Ruschwedel und die Polizei zur Stelle. Nach einer ersten Untersuchung wurde der Treckerfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda-Fahrer verzichtete indes auf eine weitere Untersuchung im Krankenhaus.

Auch die beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei spricht von einem Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro. Auf den Skoda-Fahrer kommen nun Anzeigen wegen Überholens bei unklarer Verkehrslage und Verursachens eines Verkehrsunfalls mit Verletzten zu. (mp)