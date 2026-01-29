mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Einsatzfahrzeug der Polizei

Zwei Polizisten landeten im Landkreis Schaumburg im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Matthias Balk

Suff-Fahrer droht Polizisten mit Kampfhund – beide landen im Krankenhaus

Ein Mann (43) hat zwei Polizisten in Pollhagen im Landkreis Schaumburg mit seinem Kampfhund bedroht. Anschließend kam es zu einem Handgemenge – die Beamten landeten im Krankenhaus.

Der Mann soll am Mittwochabend auffällig durch Nordsehl gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fuhren daraufhin zu dem 43-Jährigen nach Hause und wollten einen Alkoholtest durchführen. 

Nach Drohung mit Kampfhund startet Handgemenge

Der Mann beleidigte die Polizisten und drohte, seinen Kampfhund zu holen. Als die Beamten das verhindern wollten, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die beiden 30-jährigen Polizisten wurden dabei so stark verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten, wie es hieß. 

Das könnte Sie auch interessieren: Demonstranten stören AfD-Infostand – Polizei wendet Gewalt an

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test