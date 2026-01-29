Suff-Fahrer droht Polizisten mit Kampfhund – beide landen im Krankenhaus

Ein Mann (43) hat zwei Polizisten in Pollhagen im Landkreis Schaumburg mit seinem Kampfhund bedroht. Anschließend kam es zu einem Handgemenge – die Beamten landeten im Krankenhaus.

Der Mann soll am Mittwochabend auffällig durch Nordsehl gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fuhren daraufhin zu dem 43-Jährigen nach Hause und wollten einen Alkoholtest durchführen.

Nach Drohung mit Kampfhund startet Handgemenge

Der Mann beleidigte die Polizisten und drohte, seinen Kampfhund zu holen. Als die Beamten das verhindern wollten, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die beiden 30-jährigen Polizisten wurden dabei so stark verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten, wie es hieß.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. (dpa/mp)