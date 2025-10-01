Süßer Fund: Polizei entdeckt Auto voller Schokolade – und rätselt

Nachdem die Polizei in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) einen Schokoladendiebstahl vereitelt hat, beschäftigt die Beamten nun die Frage, woher eine große Menge weiterer Tafeln stammt, die sie bei einer Frau entdeckten.

Die ausgeprägte Schokoladen-Vorliebe einer 24-Jährigen sorgt in Bad Bentheim für polizeiliche Ermittlungen. Laut einem Sprecher soll die Frau versucht haben, Tafeln im Wert von fast 600 Euro aus einem Supermarkt zu stehlen, indem sie diese in einer Tasche versteckte.

Am Montagnachmittag nahmen die Polizisten den Fall auf, ließen die Frau aber zunächst gehen. Sie beobachteten anschließend, wie die 24-Jährige zu einem geparkten Auto ging, in dem eine weitere Person wartete. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Beamten neben diversen Hygieneartikeln auch zahlreiche Tafeln Markenschokolade mit einem Gesamtgewicht von 113 Kilogramm. Die Ware wurde sichergestellt; nun wird zur Herkunft und den Hintergründen ermittelt.