Streit unter Schülerinnen eskaliert komplett: Drei im Krankenhaus, Polizei ermittelt

Feuerwehrleute mit Atemschutz vor den Berufsbildenden Schulen in Stade. Auf einer Toilette wurde Pfefferspray versprüht. Foto: Braun / Feuerwehr Stade

Großeinsatz an einer Schule in Stade: Zwei Schülerinnen geraten aneinander – am Ende werden auch Unbeteiligte durch Pfefferspray verletzt.

Gegen 10.15 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu den Berufsbildenden Schulen III an der Glückstädter Straße gerufen. Allein die Feuerwehr war mit 70 Kräften im Einsatz. In einer Schultoilette war ein Reizstoff freigesetzt worden.

16-Jährige streiten sich – eine sprüht Pfefferspray

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Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich zwei 16-jährige Schülerinnen dort zur Klärung eines Streits getroffen. Die Situation eskalierte, eine der Jugendlichen griff ihre Kontrahentin körperlich an. Diese setzte daraufhin Pfefferspray ein.

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Der Reizstoff verteilte sich in den Räumen und traf neben der Angreiferin auch zwei unbeteiligte 19-jährige Schülerinnen sowie eine Schulassistentin. Drei Schülerinnen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus, die Mitarbeiterin verzichtete zunächst darauf.

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Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte mussten zunächst in den Klassenräumen bleiben. Feuerwehrleute nahmen – sicherheitshalber in Schutzanzügen und unter Atemschutz – Messungen in und um die betroffene Toilette vor. Die Messungen verliefen negativ, da sich der Stoff mittlerweile wahrscheinlich verflüchtigt hatte. Nach Abschluss der Messungen konnte der Schulbetrieb weitergehen.

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Die Polizei ermittelt nun gegen beide Jugendlichen: gegen die eine wegen gefährlicher und fahrlässiger Körperverletzung, gegen die andere wegen Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung. (rei)