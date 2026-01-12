Streit um Schneemann eskaliert: Sieben Männer prügeln sich – einer landet in Klinik

Restaurantmitarbeiter hatten einen gut zwei Meter großen Schneemann vor ihrem Lokal gebaut. Doch drei Männer waren offenbar nicht sehr achtsam mit dem umgegangen. Es kam zu einem handfesten Streit.

Wegen eines kaputten Schneemanns ist es in Celle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Drei Männer zwischen 21 und 24 Jahren hatten am Sonntagabend den Schneemann vor einem Restaurant beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die vier Mitarbeiter des Restaurants, die die gut 2 Meter hohe Figur gebaut hatten, stellten die Männer demnach daraufhin zur Rede und gerieten mit ihnen in einen Streit.

Der älteste der vier Mitarbeiter zwischen 17 und 52 Jahren wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Ob noch weitere Beteiligte verletzt wurden, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/mp)