Streit nach Darts-Turnier eskaliert: Mann beißt zu und verletzt Polizisten

Eskalation in Göttingen: Nach einem Darts-Turnier sind am Samstag mehrere Fans am Bahnhof aneinandergeraten. Als die Polizei einschreiten will, wird sie von einem 24-Jährigen attackiert.

Ein Polizist und eine Polizistin sind bei dem Versuch, die Auseinandersetzung am Bahnhof in Göttingen zu schlichten, verletzt worden.

Nach Ende der Veranstaltung zur „European Darts Trophy“ am Samstagabend sei es am Bahnhof in Göttingen zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen stark alkoholisierten Besuchern gekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin seien Beamte der Polizei eingeschritten und selbst zur Zielscheibe geworden: Ein 24-Jähriger habe einem Beamten in die Hand gebissen und ihm ins Gesicht geschlagen. Einer weiteren Beamtin habe er die Hand verdreht.

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Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und ermittelt nun gegen ihn. (dpa)