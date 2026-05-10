Streit in Supermarkt eskaliert – mehrere Kunden verletzt

Ein Streit in einem Supermarkt eskaliert. Die Beteiligten ziehen Schlagstöcke und versprühen Pfefferspray. Mindestens drei Menschen werden verletzt.

Bei einer bewaffneten Auseinandersetzung mit Schlagstöcken und Pfefferspray in einem Combi-Supermarkt in der Rudolf-Eucken-Straße in Moormerland (Landkreis Leer) sind mehrere Menschen verletzt worden. Im Kassenbereich seien aus unbekannten Gründen mehrere Menschen aneinandergeraten, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem anschließenden Streit wurden demnach Schlagstöcke und auch Pfefferspray eingesetzt.

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Mindestens drei Kunden wurden laut Polizei durch das Spray leicht verletzt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Vorfall am Samstagnachmittag in Moormerland beobachtet haben. (dpa)