Gerangel mit Schneeschaufel eskaliert: Mann zückt Messer – 30-Jähriger stirbt

Was als Streit begann, endete tödlich: In Uelzen ist ein 30-Jähriger nach einer Messerattacke gestorben. Ein 26-Jähriger steht unter dringendem Tatverdacht.

Am Samstagabend gegen 19 Uhr eskalierte am Herzogenplatz in Uelzen ein Streit zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden zunächst in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der es auch zu einem Gerangel mit einer Schneeschaufel gekommen sein soll. Die Situation kippte, als plötzlich ein Messer ins Spiel kam.

30-Jähriger erliegt seinen Stichwunden

Der 30-Jährige wurde dabei im Rücken verletzt und brach schwer getroffen zusammen. Zeugen schlugen Alarm, auch der mutmaßliche Täter machte auf den Vorfall aufmerksam. Rettungskräfte brachten den Verletzten noch in das Klinikum, dort konnte ihm jedoch nicht mehr geholfen werden – er starb wenig später an seinen Verletzungen.

Die Polizei nahm einen 26-jährigen Mann noch in der Nähe des Tatorts fest. Bei ihm wurde ein Messer sichergestellt. Was genau den Streit ausgelöst hat und wie es zu der tödlichen Eskalation kam, ist jetzt Teil der Ermittlungen. Die Beamten gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus. (apa)