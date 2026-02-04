Streit eskaliert: Mann stirbt in Klinik, Frau verletzt – 34-Jähriger in U-Haft

In einem Emder Mehrparteienhaus eskaliert ein nächtlicher Streit: Eine Frau wird verletzt, ein Mann stirbt später in einer Klinik. Ein Verdächtiger sitzt nun wegen Totschlags in Untersuchungshaft.

Nach einem gewaltsamen Streit in einem Mehrparteienhaus im ostfriesischen Emden ist ein 53 Jahre alter Mann an den Folgen seiner Verletzungen in einer Klinik gestorben. Ein 34 Jahre alter Mann, der ihn bei der Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten verletzt haben soll, kam wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizei Leer/Emden gemeinsam am Mittwoch mitteilten. Das entschied ein Richter am Amtsgericht Emden am Dienstag.

Nach Angaben der Ermittler war es in der Nacht zum vergangenen Freitag in dem Mehrparteienhaus zu dem Streit zwischen dem 34-Jährigen, dem 53-Jährigen und einer 50 Jahren alten Frau gekommen. Alle drei sollen sich gekannt haben, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Was der Auslöser für die Auseinandersetzung war, werde ermittelt.

Bei dem Streit soll der 34-Jährige den Mann und auch die Frau verletzt haben. Das 53 Jahre alte Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus – dort starb er kurze Zeit später. Die Frau wurde leicht verletzt. (dpa)