Streit eskaliert: Frauen wollen fliehen – Mann schießt auf Auto

Nach einem Streit schießt ein 29-Jähriger mit einer Gasdruckwaffe auf ein Auto, in dem zwei Frauen sitzen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Ein 29 Jahre alter Mann hat zwei Frauen in Schortens im Landkreis Friesland mit einer Waffe bedroht. Eine 22 Jahre alte und eine 21 Jahre alte Frau wollten nach einem Streit zwischen ihnen und dem Mann mit dem Auto fliehen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der 29-Jährige versperrte ihnen zunächst den Weg und schoss dann auf das Auto. Dabei wurde die Seitenscheibe des Wagens beschädigt. Bei der Waffe handelte es sich um eine Gasdruckwaffe, aus der ein Geschoss wie eine Metallkugel geschossen wird.

Beziehungsstreit vor den Schüssen

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Die Frauen flüchteten danach. Die Beteiligten kannten sich persönlich, es soll bei der Auseinandersetzung am späten Montagabend laut Polizei um Beziehungsstreitigkeiten gegangen sein.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Mann wurde festgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dpa)