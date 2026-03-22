Streit auf A7-Rastplatz eskaliert: Messer-Angriff, Lebensgefahr!

Zwei Männer trinken zusammen Alkohol und geraten dann in Streit. Es kommt zu einer Schlägerei – doch das ist noch nicht alles.

Auf einer Rastanlage an der Autobahn 7 bei Hildesheim ist ein 37-Jähriger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Zunächst war es am Samstag zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen, die dann eskalierte, wie die Polizei mitteilte. Es besteht der Verdacht auf versuchte Tötung.

Alkohol, Messer, Lebensgefahr – Streit eskaliert

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden 37 Jahre alten Männer gemeinsam Alkohol getrunken haben. Dann soll sich laut Polizei ein Streit entwickelt haben, der schließlich in eine gewalttätige Auseinandersetzung mündete. Einer der beiden Männer soll dann ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten schwer im Kopfbereich verletzt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Zum Silbersack: Der Bewahrer der Kneipenkultur

Das Opfer wurde vor Ort medizinisch versorgt und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Auch der andere Mann wurde laut Polizei in ein Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die genauen Umstände und Hintergründe sind derzeit noch weitestgehend unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (dpa/mp)