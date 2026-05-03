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Eine Person sitzt am Steuer und hält eine Bierflasche in der Hand.

Eine Person sitzt am Steuer und hält eine Bierflasche in der Hand. (Symbolbild) Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

  • Adelheidsdorf

Stockbesoffen! Autofahrer mit 3,58 Promille aus dem Verkehr gezogen

In einem VW Golf fährt ein 36-Jähriger auf der K84 durch Norddeutschland. Da wird der Autofahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise von der Polizei angehalten. Ein Alkoholtest bringt ein erstaunliches Ergebnis.

Stockbesoffen mit 3,58 Promille ist ein 36-Jähriger durch Adelheidsdorf im Landkreis Celle gefahren. Ein Zeuge meldete die auffällige Fahrweise des Mannes am Samstagabend, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hielten den 36-Jährigen daraufhin an und kontrollierten ihn.

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Ein Atemalkoholwert ergab den ungewöhnlich hohen Promillewert. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (dpa)

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