Nahe einer Schule: Passanten entdecken junge Frau mit Stichverletzungen

Sie lag in der Nähe einer Schule: Passanten haben in Walsrode (Landkreis Heidekreis) eine junge Frau gefunden, die schwere Stichverletzungen aufwies. Die 27-Jährige wurde mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht.

Eine junge Frau ist in Walsrode durch Stiche schwer verletzt worden. Passanten wurden am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Nähe der Integrierten Gesamtschule Walsrode auf die verletzte 27-Jährige aufmerksam und riefen einen Krankenwagen, wie die Polizei mitteilte.

Walsrode: Rettungshubschrauber bringt verletzte 27-Jährige ins Krankenhaus

Daraufhin hätten Rettungskräfte die Frau medizinisch versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Heidekreis erklärte, man habe umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem bislang unbekannten Täter eingeleitet und sei derzeit mit verstärkten Kräften im Raum Walsrode im Einsatz.

Parallel dazu wurden Ermittlungen zum genauen Ablauf sowie zu den Hintergründen der Tat eingeleitet. Die Polizei bittet die Bürger um Hinweise zu der Tat oder einem möglichen Täter. Wer etwas weiß, kann sich bei der Wache in Soltau unter (05191) 93800 melden. (mp)