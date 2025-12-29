Steine auf den Gleisen: Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg ist seit Montagabend im Bereich Tostedt im Landkreis Harburg gesperrt. Laut Bundespolizei Bremen hatten gegen 18.40 Uhr Unbekannte Schottersteine auf die Gleise gelegt, die von Zügen überfahren wurden.

Die Beamten prüfen derzeit, ob weitere Steine auf der Strecke liegen. Simon Gruhl, Pressesprecher der Bundespolizei Bremen, erklärte, dass es sich um ein „immer wiederkehrendes Phänomen“ handele.

Steine auf Bahnstrecke: „Erhebliche Gefahr für Menschen“

Dessen Gefahr werde häufig unterschätzt: Beim Überfahren würden die Steine wie Geschosse weggesprengt und könnten mehrere hundert Meter weit fliegen, was eine erhebliche Gefahr für Menschen darstelle.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Wie lange die Sperrung andauert, war zunächst unklar. Hunderte Bahnfahrer strandeten in Tostedt und an anderen Bahnhöfen.