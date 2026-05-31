Staus und Internet-Hype: Erdbeer-Drive-In wird von Kunden überrannt

Rote Früchte statt Pommes oder Burger: Ein ungewöhnlicher Drive-in sorgt in Salzbergen im Emsland seit kurzem regelmäßig für lange Autoschlangen.

Dort verkauft ein Erdbeerhof frische Erdbeeren, Erdbeer-Milchshakes, Spaghettieis oder mit Schokolade überzogene Früchte aus einem Verkaufsstand direkt am Auto. Kunden bestellen die Früchte zuvor aus ihrem Auto heraus an einem Terminal. Dafür nehmen manche Menschen teils lange Anreisen und minutenlanges Schlangestehen in Kauf.

Erdbeer Drive-In im Emsland sorgt für lange Schlangen. dpa Erdbeer Drive-In im Emsland sorgt für lange Schlangen.

Nina und Mia sind etwa 80 Kilometer mit dem Auto aus Gelsenkirchen bis in das südliche Emsland gefahren. „Das ist mal etwas Außergewöhnliches im Drive-in“, sagt Mia. An herkömmlichen Erdbeerständen gebe es sonst keine Schokoladen-Erdbeeren oder Spaghettieis, ergänzt Nina. Der Erdbeer-Drive-in liegt nahe der Autobahnabfahrt Rheine-Nord an der A30.

Erdbeer-Drive-In in Salzbergen: So kam die Idee auf

Die Idee für den ungewöhnlichen Verkaufsstand kam Silvan Schulze-Weddige, dem Betriebsleiter des Spargel- und Erdbeerhofes Gut Holsterfeld, bei einem Besuch im Nachbarland. „Im letzten Jahr haben wir uns überlegt, dass wir einen Erdbeer-Drive-in bei uns eröffnen wollen und wir kamen auf die Idee, weil wir uns das bei holländischen Kollegen angeguckt haben.“

Erst habe er in seinem Betrieb Überzeugungsarbeit für das Drive-in-Konzept leisten müssen, sagt Schulze-Weddige. „Aber wie man jetzt sieht, war der Riecher richtig. Bis jetzt ist es auf jeden Fall ein voller Erfolg.“ Erdbeer-

Erdbeer-Drive-In im Emsland geht bei Tiktok viral

Besonders am Anfang sei der Andrang enorm gewesen, erzählt der Betriebsleiter. Viele Autofahrer würden in der Drive-in-Schlange Videos machen und darüber auf Social Media anderen erzählen. „Das Ganze ging am ersten Tag viral auf Tiktok“, sagt Schulze-Weddige.

Auch andernorts in Niedersachsen nimmt die Erdbeersaison in diesen Tagen Fahrt auf. In Hofläden und an Marktständen seien zunehmend frische, heimische Erdbeeren erhältlich, teilte kürzlich die Landwirtschaftskammer mit. Wegen einer guten Witterung im Frühjahr schreite der Reifeprozess zügig voran. Die Fachleute der Landwirtschaftskammer erwarten eine Erdbeersaison mit guten Qualitäten.