Stau zu spät erkannt: Auffahrunfall mit vier Pkw auf der A7 – mehrere Verletzte

Massencrash auf der A7 bei Seevetal: Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sind am Sonntagmittag drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind.

Nach ersten Erkenntnissen hatten eine 31-jährige VW-Fahrerin und eine 28-jährige Opel-Fahrerin ihre Autos wegen eines Staus bis zum Stillstand abgebremst. Ein Ford-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf die stehenden Fahrzeuge auf.

Auffahrunfall mit vier Autos auf A7

Kurz darauf krachte auch ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer in die Unfallstelle. Insgesamt waren damit vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

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Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des Opel sowie ein vierjähriger Junge im Ford verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn musste teilweise gesperrt werden. (rei)