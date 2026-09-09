Ein Schweinestall in Niedersachsen brannte am Dienstagabend vollständig nieder. Einige Tiere starben und der Schaden ist riesig.

Bei einem Brand in einem Schweinestall in Essen im Landkreis Cloppenburg sind zahlreiche Schweine verendet. Ersten Schätzungen zufolge belaufe sich der Schaden auf mindestens zwei Millionen Euro, hieß es von der Polizei Cloppenburg. Das Feuer war am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr im Ortsteil Bevern ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde der Eigentümer auf den Brand aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Dach.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand der Stall nach Polizeiangaben weitgehend in Brand. Rund 170 Einsatzkräfte von acht Feuerwehren aus dem Landkreis Cloppenburg und den umliegenden Landkreisen waren im Einsatz. Mit einer sogenannten Riegelstellung verhinderten die Einsatzkräfte, dass die Flammen auf eine angrenzende Stallung übergriffen.

Stall brannte vollständig nieder

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Das betroffene Gebäude brannte vollständig nieder. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers rund 1800 Schweine in dem Stall. Eine Vielzahl der Tiere verendete. Das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg wurde hinzugezogen.

Auch das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten. Diese dauerten bis in die Nacht und wurden gegen 2.30 Uhr beendet. Die Loher Straße war während des Einsatzes vollständig gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.

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Am Morgen kam es gegen 7.10 Uhr erneut zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem Glutnester wieder aufgeflammt waren. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ermittelt zur Brandursache. (dpa/mp)