Patient im Rettungswagen wird aggressiv – und greift Sanitäter an

Ein Rettungseinsatz ist am Freitagabend in Stade eskaliert: Ein 26-jähriger Mann hat während der Fahrt ins Krankenhaus einen Sanitäter mit einem Faustschlag angegriffen.

Der Mann hatte sich selbst einen Rettungswagen gerufen. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde er plötzlich aggressiv, löste seinen Sicherheitsgurt und versuchte, den 30-jährigen Rettungssanitäter zu schlagen, der ihn im Fahrzeug begleitete. Der Sanitäter konnte den Angriff abwehren und blieb unverletzt.

Mann stand unter dem Einfluss von Drogen

Der Fahrer stoppte den Rettungswagen, die Einsatzkräfte brachten sich in Sicherheit und schlossen den Mann im Inneren des Fahrzeugs ein. Alarmierte Polizeibeamte trafen kurz darauf ein und drohten dem 26-Jährigen Zwangsmaßnahmen an. Erst dann ließ er sich widerstandslos festnehmen und wurde in Handschellen abgeführt.

Laut Polizei stand der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss. Außerdem gab er an, Medikamente eingenommen zu haben. In Begleitung der Polizei wurde er schließlich ins Krankenhaus gebracht.

Der Rettungswagen blieb unbeschädigt. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen ermittelt. (mp)