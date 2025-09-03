Schon wieder! Brandanschlag auf Spielothek bei Hamburg

In Stade ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. In einer Spielhalle war ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 2.40 Uhr zur Wallstraße gerufen. Von dort wurden Flammen an einem Geschäftshaus gemeldet. Am Einsatzort angekommen, hatten die Retter eine brennende Tür am Hintereingang einer Spielothek vorgefunden. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, bevor die Flammen auf die Fassade übergriffen.

Dennoch entstand in den Räumen der Spielhalle eine starke Verqualmung. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Bereits am 22. Februar dieses Jahres war es an gleicher Stelle zu einer Brandstiftung im vorderen Bereich der Spielothek gekommen. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist jetzt Gegenstand der anlaufenden Untersuchungen. Brandexperten der Polizeiinspektion Stade haben die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise an Tel. (04141) 102215.