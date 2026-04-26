Sportwagen bremst und Fahrer flüchtet: Motorrad rutscht in den Gegenverkehr

Ein unnötiges Bremsmanöver im Landkreis Goslar hat schwere Folgen. Alle folgenden Fahrzeuge müssen ebenfalls anhalten, ein Motorradfahrer stürzt dabei – und dann kommt ihm ein Auto entgegen.

Bei einem Frontalzusammenstoß von Auto und Motorrad im Landkreis Goslar sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Samstagnachmittag mussten mehrere Autos auf der Bundesstraße 248 in Seesen stark bremsen, darunter auch ein 59 Jahre alter Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilte. Ursache war demnach, dass ein Autofahrer vorher grundlos bis zum Stillstand gebremst hatte.

Zwei Verletzte im Krankenhaus, mutmaßlicher Verursacher flieht

Der Motorradfahrer stürzte bei seiner Vollbremsung und rutschte mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Kleinwagen einer 60-Jährigen zusammen. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus.

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Der mutmaßliche Unfallverursacher floh. In dem Auto, einem Sportwagen mit rotem Händlerkennzeichen, sollen nach Angaben von Zeugen zwei junge Männer gesessen haben. (dpa/mp)