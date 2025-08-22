Sportboot kentert – Besatzung stürzt in die Elbe

Am Donnerstagabend kam es auf der Elbe bei Fliegenberg (Landkreis Harburg) zu einem gefährlichen Zwischenfall: Gegen 17.30 Uhr kenterte dort ein Sportboot, die beiden Insassen stürzten ins Wasser.

Augenzeugen bemerkten das Unglück und alarmierten sofort die Feuerwehr. Dank des schnellen Eingreifens rückten mehrere Kleinboote und der Rettungsdienst zum Einsatzort aus und konnten die beiden Freizeitschiffer rasch aus der Elbe retten.

Fliegenberg: Zwei Personen aus der Elbe gerettet

Ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums erklärte, dass beide Personen mit leichten Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht wurden, ansonsten aber unverletzt blieben. Zum Geschlecht und Alter der Geretteten wurden bislang keine Angaben gemacht.

Das gekenterte Sportboot wurde von der Feuerwehr geborgen und in den nahegelegenen Hafen Klingenberg geschleppt. Die Einsatzkräfte lobten das umsichtige Verhalten der Zeugen, durch deren schnellen Notruf Schlimmeres verhindert wurde.